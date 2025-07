Addio a Enrico Valenti il papà di Uan e di tutti i pupazzi Fininvest

È morto all’età di 71 anni Enrico Valenti, storico fondatore del Gruppo 80 e mente creativa dietro alcuni dei personaggi televisivi più amati dai bambini italiani degli anni ’80 e ’90. Valenti è stato l’ideatore di Uan, il celebre cane rosa mascotte di Bim Bum Bam, ma anche di Five, Four, Vitamina, Frittella, MicMac e tanti altri pupazzi che hanno popolato il mondo incantato delle trasmissioni per ragazzi su Fininvest e Italia 7. L’artigiano della magia in gommapiuma. Nato a Milano nel 1954, Valenti ha dedicato la sua vita all’arte del teatro di figura. In un’epoca in cui l’animazione digitale era ancora lontana, lui riusciva a dare vita alla gommapiuma, trasformando stoffa e plastica in personaggi pieni di carattere e umanità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Enrico Valenti, il papà di Uan e di tutti i pupazzi Fininvest

