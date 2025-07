Juventus il mercato si infiamma

Juventus, Conceicao e Sancho: il mercato si infiamma La Juventus di Igor Tudor accelera sul mercato per costruire una squadra competitiva. Secondo *Repubblica*, l’affare Francisco Conceicao è chiuso: 32 milioni al Porto, pagabili in quattro rate, con il portoghese che rinuncia al 20% del cartellino per un ingaggio da 6 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il mercato si infiamma

In questa notizia si parla di: mercato - juventus - infiamma - conceicao

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Mondiale per Club, come cambia il mercato della Juventus | Primapagina - 2025-05-23 16:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

Il nuovo Direttore Tecnico della Juventus sarà l'ex Monza François #Modesto. Giovanni Albanese Vai su Facebook

Jonathan David al J Medical per le visite mediche; Juventus, Kolo Muani e Conceicao “reclamano” il riscatto: la strategia del club mentre impazzano le voci su Dybala; Chi è Francisco Conceiçao, l'ala vicina alla Juventus.

Quanto ha pagato la Juventus Conceiçao - I bianconeri hanno ripreso l'esterno portoghese dal Porto, stavolta a titolo definitivo pagandolo più della cifra della clausola ... Lo riporta calciomercato.com

Perché la Juventus ha ripreso Conceiçao - Chico Conceiçao tornerà in bianconero, stavolta a titolo definitivo dopo l'anno di prestito secco dal Porto. Da calciomercato.com