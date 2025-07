Inter svolta in casa United | nuovo attaccante per Chivu

L’Inter non vede l’ora di mettere a segno un nuovo colpo a sorpresa in vista della prossima stagione. Un nuovo intreccio di calciomercato per Chivu: arriva dallo United NovitĂ interessanti in vista della prossima stagione in casa nerazzurra. Dopo il Mondiale per Club Chivu ha conosciuto da vicino la rosa a disposizione: un nuovo intreccio proveniente dallo United per un colpo in attacco dopo quello di Bonny. – Lapresse – calciomercato.it  La dirigenza nerazzurra continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. L’Inter non vede l’ora di arrivare fino in fondo ad ogni competizione ed è pronta a ringiovanire la rosa per il futuro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, svolta in casa United: nuovo attaccante per Chivu

In questa notizia si parla di: united - chivu - inter - casa

Inter, Chivu verso il sì: per lui due rinforzi dallo United - L’Inter sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso si sta avvicinando per la panchina il nome di Cristian Chivu.

Hojlund Juventus, derby d’Italia per l’attaccante del Manchester United! L’Inter fa sul serio: l’arrivo di Chivu potrebbe far saltare il banco. Il motivo - di Redazione JuventusNews24 Hojlund Juventus, derby d’Italia per l’attaccante del Manchester United: gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante.

Hojlund come primo colpo della nuova Inter targata Chivu: i costi dell’affare col Manchester United - Rasmus Hojlund è l'obiettivo numero uno per l'attacco dell'Inter. Un primo regalo per il nuovo allenatore, Christian Chivu, pronto ad accogliere in nerazzurro anche un altro attaccante, ma dal Parma.

HOJLUND-INTER, STOP! L’Inter si è definitivamente tirata indietro dalla corsa a Hojlund dopo l'acquisto di Bonny. I nerazzurri non sono più interessati all'attaccante del Manchester United. Fonte: TheAthletic Vai su Facebook

Inter, tracciato l'identikit del trequartista per Chivu: da Nico Paz a Enciso, i nomi in lista; Hojlund come primo colpo della nuova Inter targata Chivu: i costi dell'affare col Manchester United; Inter, ecco la proposta allo United per Hojlund. Due possibili cessioni importanti per Chivu.

Inter, svolta in casa United: nuovo attaccante per Chivu - Nuovo intreccio di calciomercato per l'Inter con l'affare dal Manchester United. Segnala calciomercato.it

Inter, non solo Leoni: il centrale ecuadoriano per Chivu - Nuova occasione dal Belgio per puntellare la retroguardia a disposizione di Chivu. Scrive calciomercato.it