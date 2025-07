Juve Juventus Next Gen ufficiale l’amichevole in famiglia | data e orario della sfida in programma all’Allianz Stadium Tutte le info

utili per i tifosi. La Juventus ha annunciato ufficialmente l’amichevole in famiglia tra la Prima Squadra e la Juventus Next Gen, che si terrà mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 18:30 presso l’ Allianz Stadium. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per i tifosi di vedere all’opera i nuovi acquisti e i giovani talenti bianconeri in un ambiente stimolante e competitivo. La partita servirà anche come preparazione in vista dell’inizio della stagione 20252026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Juventus Next Gen, ufficiale l’amichevole in famiglia: data e orario della sfida in programma all’Allianz Stadium. Tutte le info

Juventus Under 16, vittoria in amichevole 4-1 contro il Sion: ecco i marcatori del match dei bianconeri di mister Grauso - di Redazione JuventusNews24 Juventus Under 16, grande vittoria contro gli svizzeri del Sion per 4-1: Paonessa scalda il motore in vista del ritorno dei quarti contro il Genoa.

Juventus, Prima Squadra e Women: ufficiale la doppia amichevole a Dortmund. Il comunicato del club bianconero. Info e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, doppia amichevole a Dortmund: è ufficiale l’evento, c’è il comunicato da parte del club bianconero.

Juventus, è grande attesa per l’amichevole contro il Borussia Dortmund: prevendite già in corso! Il numero dei tagliandi staccati è da capogiro! Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, l’amichevole contro il Borussia Dortmund è per le grandi occasioni: staccati già 40.

Altro nuovo acquisto della Juventus Next Gen Preso Mattia Brugarello a titolo definitivo dal Teramo (32 presenze in D quest’anno) Difensore centrale 2005, cresciuto nel Monza. 191 cm: ottima visione di gioco, abilità nel gioco aereo e in marcatura Vai su Facebook

Il calendario delle amichevoli estive della Juventus 2025-26; Calendario Juve: il rientro alla Continassa, il ritiro in Germania e le prime amichevoli; Juventus-Juve Next Gen 4-0, gol e highlights: segnano Danilo, Weah, Yildiz e Thuram.

Juventus Next Gen, domani il raduno. Già fissati due test amichevoli - La stagione 2025/2026 della Juventus Next Gen, agli ordini di Massimo Brambilla, è pronta a iniziare. Da tuttojuve.com

Juventus Next Gen, Mangiapoco è il nuovo portiere! Ufficiale il suo arrivo in bianconero: il comunicato e tutti i dettagli - Juventus Next Gen, Mangiapoco è il nuovo portiere dei bianconeri: tutti i dettagli presenti nel comunicato del club La Juventus Next Gen ha annunciato l’arrivo di Stefano Mangiapoco, giovane portiere ... Scrive juventusnews24.com