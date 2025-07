Paura a New York nubifragio violento e metro bloccata

Tra lunedì e martedì (ora italiana), forti piogge hanno causato allagamenti in diverse stazioni della metropolitana di New York, provocando rallentamenti e disagi su numerose linee. Sui social sono stati diffusi video che mostrano l’acqua scorrere agli ingressi delle stazioni, invadere le banchine e, in alcuni casi, penetrare anche all’interno dei vagoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura a New York, nubifragio violento e metro bloccata

