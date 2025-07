Alessandro Cattelan | Dovevo fare l'inviato dell'Isola dei Famosi Il piano saltò ma fu una fortuna per me

Alessandro Cattelan ha raccontato un retroscena sui suoi inizi. Ai tempi di Quelli che il calcio, gli proposero di fare l'inviato dell'Isola dei Famosi. Era tutto pronto, "mi avevano anche regalato la guida per l'Honduras", ma qualcosa andò storto. "Poche settimane dopo mi chiamarono per X Factor, è stata la mia piĂą grande fortuna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

