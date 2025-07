Buchanan Inter non solamente il Sassuolo sul giocatore nerazzurro | il Villarreal torna forte sul canadese!

Buchanan Inter, anche il Villarreal piomba sul nerazzurro: c’è da battere la concorrenza del Sassuolo prima: le ultime. La storia Buchanan Inter potrebbe finire giĂ nei prossimi giorni. Uno dei dossier ancora aperti nel calciomercato estivo dell’ Inter riguarda il futuro di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, classe 1999, non rientra nei piani tecnici di Cristian Chivu per la prossima stagione e la societĂ sta lavorando attivamente alla sua cessione. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri hanno deciso di non accettare nuove formule di prestito: la prioritĂ assoluta è monetizzare attraverso una cessione a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, non solamente il Sassuolo sul giocatore nerazzurro: il Villarreal torna forte sul canadese!

Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro? - L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione incandescente: intanto, dalla Spagna, una notizia che riguarda Buchanan, esterno nerazzurro in prestito al Villarreal.

Dalla Spagna, il Villarreal non riscatterà Buchanan: tornerà all’Inter, ma solamente di passaggio - Tajon Buchanan non ha convinto la dirigenza del Villarreal, che come riportato da Mundo Deportivo in Spagna, avrebbe deciso di non riscattare.

Buchanan Inter, decisione presa sul riscatto del Villarreal: arriva l’annuncio! - di Redazione Buchanan Inter, la decisione finale del Villarreal sul riscatto dopo il prestito nel club spagnolo in questa stagione.

Il #Sassuolo ha presentato un'offerta all'#Inter per #Buchanan da 8 milioni di euro + una percentuale sulla rivendita. Il club nerazzurro manterrebbe anche il diritto di recompra sull'esterno canadese. ? @FabrizioRomano Vai su X

GDS - Buchanan verso il Sassuolo, la formula è quella di una cessione definitiva con diritto di recompra per l'Inter: il club nerazzurro intascherà una cifra attorno ai 7-8 milioni. Vai su Facebook

Inter, Buchanan di nuovo nel mirino del Villareal. La volontà dei nerazzurri; Fantasma con l'Inter, prove di rinascita a Sassuolo: Buchanan, operazione rilancio; Inter, Buchanan al Sassuolo per il rilancio: le cifre. “E a Milano credono ciecamente in…”.

Sky – Buchanan, Villarreal vuole beffare il Sassuolo ma l’Inter fissa condizione non trattabile - Il Villareal ci sta provando per Tajon Buchanan, rientrato proprio all'Inter dopo il prestito al club spagnolo ... Scrive fcinter1908.it

Inter, canale aperto col Sassuolo: “Nella lista non solo Buchanan, anche un altro giocatore” - L'esterno, lo scorso anno in prestito al Villarreal, potrebbe giocare in Serie il prossimo anno. Riporta fcinter1908.it