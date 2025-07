Lite condominiale finisce nel sangue a Catania | 50enne arrestato per tentato omicidio

Violento accoltellamento nel quartiere San Giovanni Galermo. Una banale discussione tra vicini si è trasformata in una brutale aggressione in via Adone, nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove solo l'intervento tempestivo dei carabinieri della compagnia di Gravina ha evitato conseguenze ancora più gravi. Un uomo di 31 anni è stato accoltellato ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Il giovane trovato a terra in una pozza di sangue. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un accoltellamento, subito inoltrata alla centrale operativa dell'Arma. Sul posto sono accorse più pattuglie e un'ambulanza del 118, che si sono trovate davanti a una scena scioccante: il 31enne giaceva ferito al suolo, con profonde lesioni al torace e alle gambe, circondato da residenti.

