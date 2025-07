Ho conosciuto Vanessa Casu come si conoscono le anime che lasciano il segno: per caso, o per destino, che poi tanto è lo stesso, perché come dice il maestro Shifu: “Il caso non esiste”. Vanessa è una forza della natura che ti travolge con la sua voce, la sua musica, il suo sarcasmo, la sua potenza comunicativa e soprattutto con Pancake, il suo inseparabile cane guida. Non è nata cieca, e non è diventata cieca in un giorno, ha affrontato un percorso doloroso e trasformante, fatto di operazioni, resistenze, negazioni e infine accettazione. Vanessa è una cantautrice, una batterista, una laureata con 110 e lode, una kickboxer agonista, una content creato r, una ragazza ironica, spiazzante, profonda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Non vedo, ma spacco: la storia di Vanessa Casu e del suo cane Pancake