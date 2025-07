Dazi Giorgetti | trattativa estenuante

10.22 Quella sui dazi "è una trattativa lunga ed estenuante, in cui da una parte c'è un negoziatore particolare e dall'altra altri che hanno approcci completamente diversi". Così il ministro dell'Economia Giorgetti in Transatlantico alla Camera, parlando dei dazi Usa e della trattativa Ue."Non è soltanto nel quantum, ma anche nel metodo", precisa. Il ministro per gli Affari europei Foti al Corriere della Sera: "Niente colpi di testa. Niente frenesie. Serve sano realismo. Noi siamo per la trattativa fino alla fine. E la Ue ci ha seguito". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dazi, Cina smentisce Trump: nessuna trattativa in corso - Roma, 24 apr. (askanews) – La Cina ha oggi smentito seccamente il presidente Usa Donald Trump, affermando che non è in corso alcuna trattativa sulla questione dei dazi, come ha detto il leader americano.

Antonio Tajani: L'Europa è la soluzione, non il problema, nella trattativa Ue-Usa sui dazi - "Il trattato e le norme dicono che tratta l' Unione Europea " sui dazi, "quindi io lavoro per aiutare l'Ue a raggiungere il migliore obiettivo possibile.

Meloni sente von der Leyen: così è arrivata la svolta sulla trattativa con Trump sui dazi - La conversazione è avvenuta nel contesto della telefonata la presidente della Commissione Ue ha avuto con il numero uno della Casa Bianca e che ha portato alla sospensione fino al 9 luglio dei dazi al 50% annunciati da Washington

Tajani a Washington: «Posizioni sui dazi ancora non vicinissime». «Euro troppo forte, Bce intervenga»; UniCredit-Bpm, Giorgetti: La sicurezza nazionale è una cosa seria.

Dazi, trattativa no-stop tra Bruxelles e Washington. Trump: "Con l'Ue andrà bene" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, trattativa no- Segnala tg24.sky.it

Dazi, Meloni punta all’accordo. Giorgetti: “Oltre il 10% sono insostenibili” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riflette sui negoziati commerciali in corso tra Unione europea e Stati Uniti, dopo la minaccia di dazi al 30% per ... Secondo msn.com