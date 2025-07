Gran finale per Varchi d' Estate | la Banda Musicale della Polizia di Stato torna ad esibirsi in piazza Varchi

Arezzo, 16 luglio 2025 – Termina con un gran finale la prima edizione di “Varchi d'Estate”, la rassegna di spettacoli e musica fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale, che in un mese di programmazione ha registrato un successo straordinario di pubblico. Sabato 19 luglio, alle ore 21.00, piazza Varchi torna ad ospitare la Banda Musicale della Polizia di Stato, una delle formazioni più importanti del nostro Paese, con una storia di oltre 90 anni e un prestigioso percorso di grandi esibizioni in Italia e all'estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gran finale per “Varchi d'Estate”: la Banda Musicale della Polizia di Stato torna ad esibirsi in piazza Varchi

