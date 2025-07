Ci sono i gruccioni | stop ai cantieri sull' Arno

Arezzo, 16 luglio 2025 – Completati gli interventi di ripristino della sezione di deflusso dell'Arno, nei tratti casentinesi di San Paolo, Orgi e Terrossola — nei Comuni di Castel San Niccolò, Poppi e Bibbiena —, le macchine del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno erano pronte a spostamento a valle dell'abitato di Ponte a Poppi, dove il fiume presenta una vistasa erosione della sponda sinistra. Ma, inaspettatamente, l'ultima tranche di manutenzioni programmate sul fiume ha subito uno stop. Nessun imprevisto tecnico: a bloccare temporaneamente l'intervento è stata la scoperta di una vivace colonia di gruccioni (Merops apiaster), coloratissimi uccelli migratori protetti che, proprio in quel tratto, hanno trovato un habitat ideale per nidificare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ci sono i gruccioni: stop ai cantieri sull'Arno

