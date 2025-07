Salgono ancora i costi del carrello della spesa | a giugno +2,8% alimentari a +4,2% I dati Istat sull’inflazione

L’ inflazione riprende a salire e torna a pesare, ancora una volta, sulla spesa degli italiani. A giugno 2025, secondo i dati definitivi diffusi dall’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitĂ (Nic) è aumentato dello 0,2% su base mensile e dell’1,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Un incremento lieve, ma che segna un’accelerazione rispetto al +1,6% registrato a maggio. Il dato che piĂą colpisce le famiglie è però l’aumento dei prezzi dei beni alimentari non lavorati, quelli piĂą sensibili agli s hock climatici e alle dinamiche internazionali delle materie prime: la crescita su base annua passa dal +3,5% al +4,2%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salgono ancora i costi del carrello della spesa: a giugno +2,8%, alimentari a +4,2%. I dati Istat sull’inflazione

