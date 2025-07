Il New Jersey finisce sott' acqua | le immagini dall' elicottero

Due persone sono morte nel New Jersey, nella città di Plainfield, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è stata travolta dalle acque durante una tempesta che ha attraversato il nord-est degli Stati Uniti. Alcune strade, non solo in New Jersey ma anche in Pennsylvania, sono rimaste chiuse e si sono verificati decine di ritardi e cancellazioni di voli negli aeroporti della zona, tra cui 159 cancellazioni totali all'aeroporto Newark Liberty. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il New Jersey finisce sott'acqua: le immagini dall'elicottero

Forti piogge travolgono New York, allagata la metropolitana. In New Jersey lo stato di emergenza, tempeste inondano il Nord-Est #ANSA Vai su X

Violenta ondata di maltempo a New York: aeroporti chiusi, la metro finisce sott'acqua - Gli scali JFK, LaGuardia e Newark hanno temporaneamente sospeso i voli, allerta per rischio inondazioni in tutto lo stato