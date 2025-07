Cicciolina | Si tagliassero gli stipendi quei moralisti che dormono con le mie foto vicine al letto

«I veri straccioni sono quei politici che oggi criticano gli “ex”. Si taglino loro gli stipendi e non se la prendano con chi ha lavorato davvero per il popolo che li ha eletti. Quella parte di sinistra, che oggi fa la morale, ha ancora vicino al proprio letto le mie foto nude e i miei film porno». A dirlo Ilona Staller, in arte Cicciolina. PerchĂ© se lei chiede 10 milioni di euro fa rumore, mentre se lo fanno tanti ex ministri nessuno proferisce parola? «Faccio notizia per la mia immensa popolaritĂ . Sono famosa in tutto il mondo. Sono la prima pornodiva a essere stata eletta alla Camera dei Deputati con 20mila preferenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

