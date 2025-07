Air India la guerra sulle responsabilità | quali sono le versioni sulle cause dell’incidente

Si accende lo scontro tra autoritĂ indiane ed occidentali per definire una volta per tutte le cause del disastro aereo di Air India che lo scorso 12 giugno ha provocato una strage (260 morti) 30 secondi dopo il decollo. Se quanto registrato dalle scatole nere sembra ormai abbastanza evidente, ovvero che uno dei piloti abbia interrotto intenzionalmente il flusso di carburante verso i motori, Nuova Delhi prova a cercare cause diverse rispetto all'errore (volontario o meno) umano. L'ispezione richiesta da Air India. Il governo indiano ha ordinato un'ispezione sugli interruttori di alimentazion e del carburante installati sugli aerei Boeing registrati nel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Air India, la "guerra" sulle responsabilitĂ : quali sono le versioni sulle cause dell’incidente

India-Pakistan crisi aperta - In Asia il clima fra India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. The post India-Pakistan crisi aperta first appeared on TG2000.

L’India ha attaccato il Pakistan dopo gli attentati terroristici di aprile - L’India ha colpito il Pakistan con attacchi missilistici, colpendo le zone da cui sostiene siano partiti gli attentati terroristici di aprile nel Kashmir.

Piantedosi in Pakistan durante l'attacco dell'India: "Nessun riflesso della crisi". Ma lo spazio aereo è bloccato - Atterrato a Islamabad mentre il Pakistan si trova sull’orlo di un’escalation militare con l’India, Matteo Piantedosi non sembra percepire l’allarme: “Qui la vita prosegue normale”, ha detto il ministro dell’Interno intervistato dal Tg2 Italia Europa.

