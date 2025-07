Sarà Zhao Liying la nuova global ambassador di Givenchy Beauty

Nel panorama sempre più competitivo della bellezza di lusso, Givenchy Beauty ha deciso di affidarsi a un volto che incarna perfettamente il presente e il futuro: Zhao Liying. L’attrice cinese, amatissima in patria e apprezzata in tutto il mondo per le sue interpretazioni intense e sfaccettate, è stata scelta come nuova Global Brand Ambassador della maison. Una mossa che racconta molto più di una semplice collaborazione pubblicitaria: è l’inizio di un percorso creativo condiviso, dove autenticità e carisma diventano i nuovi codici dell’eleganza. Zhao Liying è il nuovo volto globale di Givenchy Beauty: quando eleganza e spirito ribelle si incontrano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sarà Zhao Liying la nuova global ambassador di Givenchy Beauty

In questa notizia si parla di: zhao - liying - global - ambassador

Givenchy Beauty ha annunciato la nomina dell’attrice cinese Zhao Liying come nuova Global Brand Ambassador, affidandole un ruolo di primo piano nella comunicazione del marchio a livello internazionale. Il suo debutto ufficiale avviene con la campagna ... Vai su X

WPP ha ufficializzato la nomina di Baiju Shah come nuovo Global CEO di AKQA, l’agenzia specializzata in design, innovazione e tecnologie emergenti. La scelta di Shah, che arriva da Accenture Song, segna un punto di svolta per AKQA, che si prepara ad aff Vai su Facebook

Givenchy Beauty sceglie Zhao Liying come Global Brand Ambassador; Zhao Liying è Givenchy Beauty Global Brand Ambassador; Zhao Liying è la nuova global brand ambassador di Givenchy Beauty.

Zhao Liying è la nuova global brand ambassador di Givenchy Beauty - Eleganza, audacia e make up si incontrano in una collaborazione esclusiva. Scrive fashiontimes.it

Givenchy Beauty Signs Zhao Liying as Global Brand Ambassador - Often hailed as China's queen of daytime TV drama, she stars in the campaign for the brand's new Le Rouge Velvet Matte lipstick. Segnala msn.com