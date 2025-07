Fondazione EBRIS | giovedì 17 luglio l’evento Nuove frontiere | l’approccio multidisciplinare per la salute gastrointestinale

Focus su microbioma e tecnologie innovative con gli interventi degli scienziati Alessio Fasano e Gaetano Lamberti Giovedì 17 luglio 2025, alle ore 17:45, la Fondazione EBRIS di Salerno ospiterà l’incontro dal titolo “Nuove frontiere: l’approccio multidisciplinare per la salute gastrointestinale – Dai recenti studi sul microbioma al progetto SimGAT per la valutazione artificiale del pH gastrointestinale”. Promossa da EST e dalla Fondazione EBRIS, con il supporto organizzativo del Gruppo Stratego, l’iniziativa sarà un’occasione per approfondire le più recenti innovazioni nel campo della salute e della ricerca scientifica, con particolare attenzione al progetto SimGAT. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Fondazione EBRIS: giovedì 17 luglio l’evento “Nuove frontiere: l’approccio multidisciplinare per la salute gastrointestinale”

