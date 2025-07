L' appello dei medici del Cardarelli | Donate il sangue prima di partire per le vacanze

“Senza sangue non si cura” è il titolo della campagna social del Cardarelli di Napoli, che in piena estate lancia un appello alla cittadinanza con i suoi primari: prima di partire per le vacanze venite a donare. All’Ospedale servono ogni giorno almeno 150 donazioni di sangue per assicurare le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sos donazioni di sangue: “In estate un netto calo”. L’Avis lancia l’appello - La Spezia, 8 luglio 2025 – Essere altruisti può salvare una vita. Lo sanno bene i soci Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) che con il loro impegno, offrono un supporto fondamentale al sistema trasfusionale del nostro paese, riconoscendo il valore della cura e della vita di numerosi pazienti bisognosi di sangue e di plasma.

Donazione di sangue a Peschici, gli alunni del 'G. Libetta' rispondono all'appello: "Atto d'amore che può fare la differenza" - Nella mattinata di mercoledÏ scorso, presso la scuola secondaria di II grado 'G. Libetta' di Peschici, si è tenuta la giornata di donazione del sangue organizzata in collaborazione con la Fratres e il Comune di Peschici.

Omicidio di Fregene, l’appello per trovare l’arma del delitto: “Cerchiamo panni sporchi di sangue” - Per l'omicidio di Stefania Camboni è stata arrestata la nuora della donna, Giada Crescenzi, anche se il movente è ancora oscuro.

APPELLO URGENTE: DONATE IL SANGUE, SALVATE UNA VITA Il territorio di Napoli e provincia sta attraversando un momento di grave carenza di sangue nelle sue banche ematiche. È una situazione critica che rischia di compromettere gli interventi chirur Vai su Facebook

