Malore improvviso per Vasco Rossi trasportato in elicottero in ospedale in piena notte ricoverato in terapia intensiva il post fake virale

Vasco Rossi ha avuto davvero un malore improvviso? Ecco la veritĂ sul post che ha fatto preoccupare milioni di fan "Vasco Rossi ha avuto un malore improvviso nella notte, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale e ricoverato in terapia intensiva". Leggendo questo titolo milioni di fan s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Malore improvviso per Vasco Rossi, trasportato in elicottero in ospedale in piena notte, ricoverato in terapia intensiva", il post fake virale

In questa notizia si parla di: malore - improvviso - vasco - rossi

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di forte apprensione ad Amalfi nella mattinata di ieri, dove un bambino di soli 5 anni, Francesco, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a scuola.

Malore improvviso, muore il noto dentista Silvio Ghiacci - Reggio Emilia, 5 maggio 2025 – Reggio perde uno dei suoi storici e stimati dentisti. Il dottor Silvio Ghiacci si è spento all’età di 68 anni, mentre era in vacanza a Varese, stroncato da un arresto cardiaco, mentre passeggiava sul lungolago in compagnia della moglie Annamaria Borziani e di un gruppo di amici.

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa - Il cordoglio delle comunità di Certosa e Valpolcevera Profondo cordoglio a Valpolcevera per l’improvvisa scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa, morto a 55 anni per un malore improvviso.

VASCO ROSSI OMAGGIA PINO DANIELE DURANTE IL SUO CONCERTO AL MARADONA Vai su Facebook

Malore Vasco Rossi, trasportato in elicottero in ospedale in piena notte: quadro clinico orribile | Diretto in terapia intensiva; Un malore improvviso poi la morte, addio a Carmelo Costa per 50 anni il riferimento dei concerti in Sicilia; Vasco Rossi, colto da nuovo malore: ricoverato a Villalba, Bologna.

Malore durante le prove del tour di Vasco: il bassista Golinelli ... - Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale ... Lo riporta ilgazzettino.it

Vasco Rossi, ricoverato dopo un malore il bassista Claudio Golinelli - Il "Gallo", 68 anni, di Imola, si è sentito male durante le prove del VascoNonStop a Lignano e da ieri è ... Da ilmessaggero.it