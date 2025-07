Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio | un operaio cade da un camion Ricoverato in condizioni purtroppo serie L’incidente a Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un camion mentre stava lavorando nella zona Appio-Re di Roma. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì, alle 18:00, e ha richiesto l’intervento urgente dei sanitari e delle forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente. L’episodio è avvenuto in via Astura, all’altezza di via Etruria, dove l’operaio, impegnato in lavori sul camion, è improvvisamente caduto. Subito dopo l’incidente, è stata richiesta assistenza medica al 112, che ha attivato un intervento urgente. Un’ambulanza del 118 è giunta prontamente sul posto, trasportando l’operaio in condizioni critiche all’ ospedale San Giovanni Addolorata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio: un operaio cade da un camion. Ricoverato in condizioni purtroppo serie. L’incidente a Roma

In questa notizia si parla di: incidente - pomeriggio - operaio - camion

Colpito da una fioriera precipitata dal quarto piano; operaio di 60 ricoverato d’urgenza in ospedale. L’incidente ieri pomeriggio a Dragoncello - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo nel primo pomeriggio di lunedì 16 giugno a Dragoncello, frazione di Roma.

Vittima di un tragico incidente stradale: questo pomeriggio i funerali di Pierluigi Bruni presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Ceccano - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drammatico incidente ha segnato la fine della giovane vita di Pierluigi Bruni, un uomo di 35 anni residente a Ceccano.

Ancora un grave incidente sul luogo di lavoro: operaio di 36 anni cada da un’altezza di 9 metri: operato d’urgenza. La tragedia ieri pomeriggio a Fiano Romano - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Fiano Romano, in provincia di Roma, dove un operaio di 36 anni, dipendente di una ditta di costruzioni, è precipitato da un’altezza di 9 metri mentre stava eseguendo lavori di manutenzione sul tetto di un edificio.

SCONTRO IN A1 TRA CAMION E AUTO IN GALLERIA. TRE PERSONE HANNO PERSO LA VITA, DUE FERITI FIRENZE. Oggi pomeriggio verso le 14 sull'A1 Direttissima, in galleria a Barberino del Mugello, scontro fra camion e auto. Il bilancio è di 3 morti e d Vai su Facebook

Tragedia in autostrada, tremendo scontro tra i camion: muore un operaio al lavoro in un cantiere; Incidente sul lavoro a Roma: grave operaio caduto da un camion; Camion in manovra lo investe mentre sta lavorando.

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto, Italia divisa in due. Tratto chiuso poi riaperto - È successo tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello in direzione Bologna. Scrive lanazione.it

Camion travolge un'auto ferma in galleria, tre morti - Così una Fiat Panda, fermatasi in corsia di marcia, è stata travolta da un tir che non è riuscito ad evitare il violento impatto. Come scrive ansa.it