programmazione leader 2023 2027 del gal appennino aretino

Arezzo, 16 luglio 2025 –  Il GAL Appennino Aretino lavora a pieno ritmo sulla Programmazione 2023-2027 c he presenta molte novitĂ infatti non si parla piĂą di Programma di Sviluppo Rurale (Psr) della Toscana, ma di Complemento di Sviluppo Rurale (CSR). Il metodo LEADER infatti sarĂ attuato con le modalitĂ previste nella scheda intervento SRG06 LEADER "attuazione strategie di sviluppo locale" del Piano Strategico Nazionale PAC e del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. La terminologia è cambiata, non diminuiscono le opportunitĂ di sviluppo che Enti pubblici ed operatori privati dell'area LEADER aretina potranno ottenere attraverso il GAL con i Bandi che si apriranno in autunno.

