Lapresse.it - Claudia Pandolfi in ‘Follemente’: “Io e Giallini i più razionali e saggi”

“Io e Marcosiamo la stessa parte di due persone diverse, entrambe rappresentiamo quell’aspetto razionale, siamo un po’ autoritari ma molto piùdegli altri“. Lo ha detto a LaPressespiegando, insieme con il collega, i loro personaggi nel film, diretto da Paolo Genovese, al cinema dal 20 febbraio. “Come si fa a essere come? Piano piano ci si riesce. Se Genovese con questo nuovo film può ottenere lo stesso successo di ‘Perfetti sconosciuti’? Non si dice per scaramanzia. Chi vivrà vedrà. Andate al cinema!”, conclude l’attrice. Nel cast della commedia, tra gli altri: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Edoardo Santamaria e Maria Chiara Giannetta.