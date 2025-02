Tajani | 2 Stati Sa' ar | Gaza fallita

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.18 "La posizione dell'Italia è molto chiara: crediamo nella soluzione a due". Così il ministro degli Esteri,, dopo l'incontro con il capo della diplomazia israeliana, Sa'ar. "Impossibile ora riconoscere uno Stato palestinese perché non c'è. Ma dobbiamo lavorare per il futuro", spiega, che ha partecipato alla consegna di aiuti dall'Italia a. Secondo Sa'ar,è "un'esperienza" e gli Usa "sono un ottimo candidato per risistemare" la Striscia.