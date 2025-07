Influencer prova un melone da 300 dollari su TikTok | Viene massaggiato ogni giorno per avere una forma perfetta

C’è chi fa difficoltà a comprare frutta e verdura per via degli alti costi e chi, invece, ne riceve di costosissimi solo per “provarli” sui social. È quanto fatto dall’influencer Brighette Pheloung, conosciuta su Tiktok con il nome di “AcquiredStyle” che, incredibile ma vero, ha ricevuto un melone da 300 dollari e lo ha aperto e provato in diretta video. L’influencer comincia il video mostrando una scatola chiusa, poi apre la box con all’interno il prezioso frutto avvolto sia in una confezione di plastica che in un’ulteriore copertura bianca. Brighette quindi prende un coltello e lo taglia in due: “ Trasuda succo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

