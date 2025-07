Salvato escursionista rimasto appeso sul Monte Bianco disperso alpinista nel Canavese

Un alpinista italiano è stato soccorso dopo essere rimasto appeso nel vuoto sulla parete del Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. A occuparsi del salvataggio il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza. Un primo tentativo di aiutare l'uomo era stato effettuato tramite elicottero, ma non era stato possibile portarlo a termine a causa del vento. I soccorritori hanno quindi optato per una strada alternativa, la salita lungo la via Normale fino al luogo dell'incidente. Da lì hanno raggiunto Punta Helbronner, scendendo a valle tramite la funivia Skyway Monte Bianco e permettendo poi all'elisoccorso di trasportare l'alpinista all'ospedale Umberto Parini di Aosta per gli accertamenti e le cure necessarie.

Si è conclusa con esito positivo l'operazione di salvataggio dell'alpinista italiano, rimasto appeso nel vuoto sulla parete del Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco.