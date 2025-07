L'Aquila - Tre residenti di Luco dei Marsi sono stati fermati con misure cautelari diverse dopo una sparatoria notturna a colpi di fucile, indagini ancora aperte. Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, in via Duca degli Abruzzi a Luco dei Marsi, si è verificata una sparatoria ai danni di due fratelli di origine marocchina. Tre uomini, bordo di un'utilitaria scura, hanno esploso tre colpi di fucile a pallini, ferendoli in modo grave, in quello che le autoritĂ definiscono un tentato omicidio per futili motivi, riconducibili a presunte avances verso una donna del luogo. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di L'Aquila, supportati dal NOR di Avezzano e dalla Stazione locale, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Avezzano. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Comune in stato d’assedio: tre uomini arrestati per sparatoria notturna