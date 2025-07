Siamo distrutti Kevin muore a 23 anni un giorno dopo la terribile notizia sul patrigno

Si aggrava la tragedia che ha colpito una famiglia residente tra Oderzo e Pordenone, gi√† duramente provata dalla morte improvvisa di un giovane di soli 23 anni. Kevin Anghele, originario di Motta di Livenza, √® deceduto due notti fa in un incidente stradale le cui dinamiche sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell‚Äôordine. Oggi, un nuovo dramma ha scosso i familiari: il patrigno del ragazzo, un uomo di 43 anni originario di Pordenone, √® stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Oderzo. >> ‚ÄúHo appena fatto degli esami.‚ÄĚ. Problemi di salute per Cristina Plevani: cosa le √® successo e come sta Il contesto familiare era da tempo segnato da tensioni profonde. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it