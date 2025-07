La seconda stagione di Too Much sarà incentrata sulla complessità del rapporto matrimoniale

Too Much di Lena Dunham è una serie tv arrivata su Netflix con un sacco di aspettative, visto che è il secondo lavoro originale della creatrice di un successo incredibile come Girls. È una commedia romantica molto rispettosa del genere, con dieci episodi dai titoli che sono giochi di parole su film romantici, tipo Pretty Sorry Woman, Notting Kill e About a Bad Boy. La prima stagione segue la storia di Jessica ( Megan Stalter ), una newyorkese trasferitasi a Londra dopo una rottura disastrosa, che incontra Felix ( Will Sharpe ), un irriverente musicista indie britannico. I due si innamorano rapidamente, ma non si tratta certo di una classica storia d'amore hollywoodiana.

