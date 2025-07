Viaggiare in treno con il cane | fino al 15 settembre su Trenitalia non pagano

Cani di ogni taglia gratis per i viaggi dell'estate su Trenitalia: niente trasportino, ma soltanto museruola e guinzaglio. Ma ricordatevi i documenti del cane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Viaggiare in treno con il cane: fino al 15 settembre su Trenitalia non pagano

In questa notizia si parla di: cane - trenitalia - viaggiare - treno

