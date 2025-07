Carcere sotto shock | detenuto aggredisce due agenti penitenziari impunemente!

Pescara - Due operatori feriti nella sezione psichiatrica di San Donato, Sappe denuncia sovraffollamento, assenza di personale sanitario e criticità operative ormai insostenibili. Nel corso della mattinata di ieri, nella sezione psichiatrica ATSM della Casa Circondariale “San Donato” di Pescara, un detenuto di origine straniera ha aggredito improvvisamente una ispettore donna e un assistente capo uomo durante un normale controllo. I due operatori, colti alla sprovvista, sono stati soccorsi tempestivamente e trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, dove sono stati diagnosticati traumi con prognosi di 7 giorni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Carcere sotto shock: detenuto aggredisce due agenti penitenziari impunemente!

In questa notizia si parla di: detenuto - carcere - sotto - shock

Detenuto seviziato nel carcere di Genova, l’appello: “Ha bisogno di noi, lo Stato paghi riabilitazione fisica e psicologica” - “Non ha nessuno. Ma noi non possiamo lasciarlo solo”. Dopo giorni di silenzio, una parte della città ha deciso di parlare.

Condannata a 9 anni l’ex direttrice del carcere: aveva una relazione con un detenuto - È stata condannata a nove anni di reclusione per abuso di potere Kerri Pegg, 42 anni, ex dirigente penitenziaria britannica, protagonista di uno dei più discussi scandali giudiziari degli ultimi anni nel Regno Unito.

Detenuto incendia la propria cella, la Cisl: “Nel carcere di Bergamo tensione ai massimi livelli” - Nei giorni scorsi, in serata, un detenuto del carcere di Bergamo ha dato fuoco alla propria cella causando lo sprigionarsi di importanti fiamme ed una densa coltre di fumo.

Dopo il ricovero per lo shock causato dalla morte del figlio, Marjola Rapaj vive ora dalla sorella - facebook.com Vai su Facebook

Prato, parte l’inchiesta su stupri e torture in cella; Roma: coppia sequestrata in casa da banda criminale diretta da un boss in carcere, 6 arresti; Detenuto accusato di aver ucciso la moglie nel carcere di Magdeburgo durante una visita di lunga durata.

Carcere sotto shock: detenuto aggredisce due agenti penitenziari impunemente! - Due operatori feriti nella sezione psichiatrica di San Donato, Sappe denuncia sovraffollamento, assenza di personale sanitario e ... Da abruzzo24ore.tv

Shock a Prato: il carcere è fuori controllo, ecco cosa mostrano i video pubblicati su TikTok - Un video pubblicato su TikTok da un detenuto in Alta Sicurezza ha riportato l’attenzione sul drammatico stato del carcere La Dogaia di Prato, mostrando immagini di quotidiana illegalità tra telefonini ... Scrive msn.com