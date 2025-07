Notte di terrore a Pescara | incendio in pineta Dannunziana fa paura!

Pescara - Vasta mobilitazione di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine per contenere rogo nella riserva, sindaco Masci teme revival del 2021. Nella notte tra martedì e mercoledì, un rogo ha colpito la Pineta Dannunziana di Pescara, spaventando residenti e autoritĂ . Le fiamme sono divampate intorno alle 03:00, interessando l’area compresa tra viale della Pineta e il laghetto dei cigni, costringendo Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia di Stato e locale a intervenire con autobotti ed elicottero. Il sindaco Carlo Masci, presente sul posto con il comandante Danilo Palestini e vari consiglieri, ha dichiarato di aver «rivissuto l’incubo del 1°?agosto?2021», quando un maxi incendio distrusse gran parte della riserva. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Notte di terrore a Pescara: incendio in pineta Dannunziana fa paura!

