Roma controlli a Termini ed Esquilino | due arresti e sette allontanamenti

Blitz dei Carabinieri per contrastare degrado e illegalità nelle zone sensibili della Capitale Cronaca di Roma – Due arresti, tre denunce e sette ordini di allontanamento: è il bilancio dei controlli intensificati messi in atto dai Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante negli ultimi giorni tra Termini ed Esquilino. L'operazione rientra nel piano di sicurezza rafforzata voluto dal Prefetto Lamberto Giannini e condiviso nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella notte, in via La Marmora, un uomo e una donna hanno tentato di sfuggire a una pattuglia. Alla guida di un'auto risultata poi rubata, hanno ignorato l'alt e si sono lanciati in una fuga spericolata finita tra via Giolitti e via Cavour, bloccati infine dal traffico.

Roma, controlli straordinari a Ostiense e Garbatella: denunciato 36enne per tentato furto - Segnalati anche tre giovani per possesso di droga, controllate 90 persone e 40 veicoli. CRONACA DI ROMA – Un cittadino romeno di 36 anni è stato denunciato per tentato furto durante un servizio straordinario di controllo effettuato nei quartieri Ostiense e Garbatella dai carabinieri della stazione Roma Garbatella, con il supporto della Compagnia Roma Eur e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria.

Roma, più di 250 agenti in zona Vaticano: controlli a tappeto - Roma, 9 maggio 2025- Serrati controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nell’area del Vaticano, con un rafforzamento della vigilanza che sta vedendo, ogni giorno, più di 250 agenti dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dei Gruppi territoriali, impegnati in tutta la zona, che in queste giornate è interessata da un notevole e costante flusso di persone.

Roma, controlli a Valle Aurelia: due arresti, una denuncia e 10 allontanamenti - Interventi dei Carabinieri per garantire la sicurezza nella zona urbana. CRONACA DI ROMA – ARRESTI. Proseguono i controlli dei Carabinieri nella zona urbana di Valle Aurelia, a Roma, dove negli ultimi giorni sono stati effettuati numerosi accertamenti nell’ambito delle aree a tutela rafforzata.

