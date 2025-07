Larimart c' è stato un attacco informatico contro la società del gruppo Leonardo che fa sistemi di comunicazione per gli eserciti

La controllata da Leonardo è specializzata nella produzione di sistemi elettronici per la difesa. I cyber criminali hanno già pubblicato 2,2 GB di dati, ma hanno in mano molto di più. L'azienda: “Nessuna informazione classificata è stata compromessa”. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Larimart, c'è stato un attacco informatico contro la società del gruppo Leonardo che fa sistemi di comunicazione per gli eserciti

