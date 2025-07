montecitorio question time con i ministri musumeci e roccella

ROMA – Si svolgerĂ oggi, 16 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, risponderĂ a un’interrogazione sulle ulteriori iniziative a tutela delle isole minori, nonchĂ© alla loro valorizzazione e sviluppo (Bignami – FDI). La ministra per la Famiglia, la NatalitĂ e le Pari OpportunitĂ , Eugenia Roccella (foto), risponderĂ a interrogazioni sullo stato di definizione del nuovo Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative per rendere piĂą accessibili ed economicamente sostenibili i servizi educativi estivi, nonchĂ© sugli elementi relativi ai progetti e ai beneficiari del “Piano Estate” dal 2021 (Boschi – IV-C-RE). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

