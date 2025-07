Teleclubitalia accende l’estate azzurra | in diretta da Dimaro per raccontare il ritiro del Napoli

Teleclubitalia si tinge d'azzurro: per la 13ª stagione, il racconto del ritiro del Napoli è in diretta da Dimaro. Dal 17 al 27 luglio 2025, la Val di Sole diventa il cuore pulsante della passione azzurra e la nostra emittente, Teleclubitalia, si conferma la casa dei tifosi con una programmazione speciale e interamente dal vivo.

In questa notizia si parla di: teleclubitalia - azzurra - diretta - dimaro

accende l’estate azzurra: in diretta da Dimaro per raccontare il ritiro del Napoli.

