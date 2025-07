Mattarella | libertà e democrazia solo con partecipazione lavoratori

Roma, 16 lug. (askanews) – “Libertà e democrazia, in Italia e in Europa, hanno bisogno della partecipazione dei lavoratori. Una partecipazione protagonista e indispensabile per rafforzare i valori costituzionali, per far sì che uguaglianza e sviluppo, dignità del lavoro, contribuiscano a una condizione di piena cittadinanza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al XX congresso della Cisl a Roma. “La scelta della CISL, di porre al centro del proprio XX Congresso Confederale “Il coraggio della partecipazione” è dunque un segno positivo, oltre che un contributo al confronto sociale e politico”, ha aggiunto il Capo dello Stato, augurando “buon lavoro alle delegate e ai delegati riuniti a Roma in questi giorni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it