Festa di cinema del reale e dell' irreale | il 19 luglio la ventiduesima edizione

CORIGLIANO D'OTRANTO - La Festa di Cinema del reale resiste e celebra la XXII edizione in un'unica serata, in programma il 19 luglio presso il Castello Volante di Corigliano d'Otranto, in una forma nuova e sperimentale che mette al centro il cinema documentario e propone un programma aperto alle.

Festa di Cinema del reale e dell’irreale IMPROVVISAZIONI! Sabato 19 luglio 2025 (dalle ore 20 all’alba) Castello Volante di Corigliano d’Otranto Una notte di visioni, suoni, parole e corpi in movimento. Una festa che resiste e rilancia: in un’unica serat - facebook.com Vai su Facebook

