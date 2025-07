Cina | turismo estivo nello Yunnan

I turisti si divertono nell'area panoramica di Yulong Snow Mountain, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, il 14 luglio 2025. Conosciuta per la bellezza della sua natura, la provincia dello Yunnan ha coltivato un'industria del turismo estivo, offrendo ai turisti diverse esperienze tra foreste, montagne innevate, zone umide e campi di fiori. I turisti si godono la vista del fiume Nujiang nella contea autonoma di Gongshan Dulong e Nu, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, il 15 luglio 2025. Conosciuta per la bellezza della sua natura, la provincia dello Yunnan ha coltivato un'industria del turismo estivo, offrendo ai turisti esperienze diverse tra foreste, montagne innevate, zone umide e campi di fiori.

Cina: evento popolare di “annerimento del viso” tenuto nello Yunnan - Un evento tradizionale chiamato “annerimento del viso” si e’ tenuto ieri nella contea autonoma Hani di Mojiang, nella citta’ di Pu’er, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, durante il quale le persone si augurano buona fortuna spalmando di nero il viso degli altri.

Cina: meravigliosi terrazzamenti di riso nello Yunnan - I terrazzamenti nella prefettura autonoma Hani e Yi di Honghe, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, integrano la coltivazione del riso, l’allevamento di pesci, e l’allevamento di anatre.

Cina: industria della produzione del te’ a Malipo nello Yunnan - Un coltivatore di te’ raccoglie foglie di te’ in una piantagione nel comune di Mengdong della contea di Malipo, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, l’8 maggio 2025.

