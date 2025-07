Mattarella | obiettivi irrinunciabili diritto a lavoro e a retribuzione

Roma, 16 lug. (askanews) – “L’effettivitĂ del diritto al lavoro e alla retribuzione necessaria per un’esistenza libera e dignitosa sono state ragione e motore di progresso, coesione, di libertĂ , di civiltĂ . Sono obiettivi irrinunciabili, tanto piĂą nel contesto di sconvolgimenti geopolitici, climatici, innovazioni tecnologiche, mutamenti che riguardano non solo sistemi produttivi ma la stessa dimensione antropologica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al XX congresso della Cisl a Roma. “Ricomporre il lavoro che rischia di frammentarsi, affrontare le sfide di mercati sempre piĂą sottoposti a choc, talvolta indotti, le prove poste dall’intelligenza artificiale, tenere saldo il primato della persona, sono terreni di impegno decisivi, che devono tenere insieme parti sociali e istituzioni, in uno sforzo corale per lo sviluppo del Paese”, ha sottolineato il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it