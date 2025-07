La Promessa trame settimanali dal 19 al 25 luglio | Petra e Martina gridano vendetta Ayala in pericolo?

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa  in onda nella settimana dal 19 al 25 luglio? Al centro dei riflettori troveremo un’alleanza tra Petra e Martina, che cercheranno un modo per distruggere Ayala. Non mancheranno neppure momenti struggenti, che accompagneranno la partenza di Romulo, e la curiositĂ per l’arrivo alla tenuta di Padre Samuel. Jana intanto farĂ fatica ad abituarsi al suo nuovo status sociale. Anticipazioni La Promessa: Martina e Petra unite contro Ayala. Lorenzo rivela a Martina che il conte de Ayala si è avvelenato con l’intento di farla rinchiudere in manicomio. La ragazza è sconvolta e decide di affrontare il conte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 19 al 25 luglio: Petra e Martina gridano vendetta, Ayala in pericolo?

