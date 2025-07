SalernoSounds | dopo lo show di Irama e la sorpresa di Rocco Hunt domani arriva Brunori Sas

Tempo di lettura: 4 minuti Si susseguono emozioni a SalernoSounds 2025: dopo il live potente e autentico di Irama e il duetto a sorpresa con Rocco Hunt sul palco di Piazza della LibertĂ , con il cuore della cittĂ che ha iniziato a battere ancora piĂą forte con “CchiĂą bene ’e me”, arriva domani, giovedì 17 luglio, Brunori Sas. L’Arena Grandi Eventi è pronta a cambiare ancora pelle per trasformarsi in una grande platea a cielo aperto in occasione della tappa de L’ALBERO DELLE NOCI TOUR ESTATE 2025, la tournĂ©e a prodotta da Vivo Concerti che vede Dario Brunori – in arte Brunori Sas – portare il suo mondo di cantautore sui palchi delle arene e delle rassegne musicali piĂą importanti d’Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

