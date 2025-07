Cdp imprese e terzo settore | intesa per lo sviluppo sostenibile in Africa

Sperimentare una nuova iniziativa di cooperazione internazionale a favore dello sviluppo sostenibile in Africa. Lo prevede il nuovo protocollo di intesa (presentato oggi nella sede di Acri a Roma) tra sette realtà di primo piano del panorama istituzionale, imprenditoriale e del Terzo settore italiano, con l’obiettivo di sperimentare una nuova iniziativa di cooperazione internazionale a favore dello sviluppo sostenibile in Africa. I firmatari del protocollo sono: l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa (Acri), Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cdp), Confindustria Assafrica e Mediterraneo, l’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarieta’ internazionale (Aoi), il Coordinamento Italiano delle Organizzazioni Non Governative Internazionali (Cini), il network di Ong italiane Link 2007 – Cooperazione in Rete e il Coordinamento Italiano delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale (Cidci). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

