Chi è Andrea Siciliano il campione varesino della Ruota della Fortuna | montepremi fidanzata e sogno alle Maldive

Andrea Siciliano, il campione rivelazione della Ruota della Fortuna. Chi è il giovane che ha conquistato il pubblico di Canale 5? Si chiama Andrea Siciliano, ha 20 anni, studia ingegneria chimica al Politecnico di Milano ed è originario di un piccolo comune della provincia di Varese. Il suo esordio a La Ruota della Fortuna, storico quiz condotto da Gerry Scotti, è stato un vero e proprio colpo di scena: in pochi minuti, Andrea ha risolto enigmi complessi e ha chiuso la prima puntata con un bottino da ben 24.200 euro. Genio, velocità e sangue freddo: il segreto del successo. Ex studente del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese, Andrea ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per brillare nel format. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

