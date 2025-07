Cartabianca Mastella a Mauro Corona | Straparla di me in diretta tv mi riservo di querelarlo

Tempo di lettura: < 1 minuto “ A differenza di uno scrittore che ha raccolto qualche frammento di fama da qualche anno (grazie alla tv più che ai libri), sono trent’anni che ho una notorietà nazionale. Mai avrei avuto bisogno di dire a chiccessia ‘lei non sa chi sono io’, nè questo dire rientra minimamente nel mio stile e costume: è l’esatto contrario. Il tal Mauro Corona vivrà pure in montagna, ma stavolta ha forse preso un colpo di sole che lo ha portato a straparlare nei miei confronti”, lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella citato ieri nel corso della trasmissione Mediaset ‘Cartabianca’ dallo scrittore e opinionista Mauro Corona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cartabianca, Mastella a Mauro Corona: “Straparla di me in diretta tv, mi riservo di querelarlo”

In questa notizia si parla di: mauro - corona - cartabianca - mastella

