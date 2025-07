Al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka un workshop dal titolo ' Laboratori di carta e cartapesta | creare con materiali poveri' con la Fondazione Carnevale di Viareggio

I mparare a usare la cartapesta, al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka: è il tema del workshop dal titolo ‘Laboratori di carta e cartapesta: creare con materiali poveri’, con la partecipazione della Fondazione Carnevale di Viareggio. Leggi anche › Al lavoro con. Rossella Menegazzo responsabile culturale all’Expo di Osaka Le interviste, in ordine di apparizione, a: Marco Sereni, vicepresidente della Fondazione Carnevale di Viareggio; Umberto Cinquini, della famiglia Cinquini, costruttori di carri allegorici per il Carnevale di Viareggio. (immagini di Francesco Betrò). iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo A Expo 2025 Osaka, il workshop al Padiglione Italia per imparare a usare la cartapesta iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka un workshop dal titolo 'Laboratori di carta e cartapesta: creare con materiali poveri', con la Fondazione Carnevale di Viareggio.

