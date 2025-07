Insulti online a Cristina Seymandi quattro indagati per diffamazione aggravata

Prime conseguenze per gli insulti online contro Cristina Seymandi. Quattro uomini, residenti tra Campania e Veneto, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di diffamazione aggravata. Sono ritenuti responsabili di aver pubblicato commenti sessisti e denigratori contro l’imprenditrice torinese sui social, in un’ondata d’odio esplosa dopo la diffusione del video registrato nel luglio del 2023 che documentava la rottura tra Seymandi e l’ex compagno, il banchiere Massimo Segre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Insulti online a Cristina Seymandi, quattro indagati per diffamazione aggravata

