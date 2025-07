A Mondi Sonori il concerto Da Roma a Buenos Aires dirige Lanzetta

Roma, 16 lug. (askanews) – Al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma prosegue Mondi Sonori, l’originale festival dedicato alla musica come esperienza trasversale con un ricco calendario di eventi tra concerti, lezioni d’ascolto, incontri e spettacoli fino al 31 ottobre 2025. Il 17 luglio è in programma il concerto “Da Roma a Buenos Aires”. Con l’ideazione e la direzione artistica della direttrice del Museo l’Architetto Sonia Martone, Mondi Sonori si articola in quattro sezioni tematiche, ciascuna con un’identitĂ ben definita: Congegni Sonori – strumenti musicali liuteria etnomusicologia e nuove pratiche esecutive (con la supervisione artistica di Gianluca Dessì); Scenari Sonori – la musica il teatro e la letteratura (con la supervisione artistica di Stefano Saletti); Incanti Sonori – la magia dell’Opera lirica, patrimonio dell’UmanitĂ , guide all’ascolto e partecipazione pubblica (con la supervisione artistica del Maestro Germano Neri); Universi Sonori – Musica tra tradizione popolare, cinema e antiche sonoritĂ (con la supervisione artistica del Maestro Giuseppe Lanzetta). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

giovedì 17 alle ? 19,30 prende il via la terza rassegna del ciclo Mondi Sonori! Il concerto dell'Orchestra da Camera Fiorentina, diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta con un suggestivo "Viaggio fra Roma e Buenos Aires", offrirà un omaggio alla gloriosa epope

