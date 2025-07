Treviso morte del 23enne Kevin Angel mentre fuggiva dai carabinieri | trovato senza vita il padre

Lo schianto dopo una fuga dai carabinieri. Kevin Angel, un giovane di 23 anni residente a Motta di Livenza (Treviso), ha perso la vita nella giornata di martedì 15 luglio in seguito a un drammatico incidente avvenuto durante un inseguimento con i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, Kevin avrebbe ignorato l'alt imposto dai militari e, fuggendo ad alta velocità, ha perso il controllo del veicolo. L'auto si è ribaltata più volte prima di finire contro un albero, riducendosi a un cumulo di lamiere. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo l'arrivo.

