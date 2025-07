Luca Calvani torna in Tv dove lo vedremo dopo il Grande Fratello

Personaggi TV. Dopo mesi lontano dai riflettori, Luca Calvani è pronto a rimettersi in gioco. Protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello – quella vinta dall’amica-nemica J essica Morlacchi – l’attore toscano ha vissuto un’esperienza intensa nella casa piĂą spiata d’Italia, fatta di forti legami, qualche attrito e momenti di vera connessione emotiva. Proprio quel rapporto burrascoso ma sincero con la cantante aveva fatto discutere i fan, ma oggi l’attenzione si sposta altrove. Secondo un’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Luca Calvani sta per tornare in TV con un progetto del tutto nuovo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Luca Calvani torna in Tv, dove lo vedremo dopo il “Grande Fratello”

In questa notizia si parla di: luca - calvani - fratello - torna

Grande Fratello, Jessica Morlacchi in imbarazzo a Pomeriggio 5: commento scomodo su Luca Calvani - Ospite della puntata di Pomeriggio 5, Jessica Morlacchi si è trovata a doversi difendere dall'accusa di essersi innamorata di Luca Calvani al Grande Fratello.

Jessica Morlacchi shock: Zero contatti con Luca Calvani post GF? Il retroscena - L'ex gieffina confessa a Radio Radio la sua delusione per la sparizione di Luca Calvani dopo il reality e ipotizza un'influenza esterna.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi sorprende sul rapporto con Luca Calvani: ecco cosa ha rivelato - La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, Jessica Morlacchi, torna a parlare del rapporto con Luca Calvani dopo la fine del reality show di Canale 5 e svela: "Sono ancora single, non mi piace nessuno".

Grande Fratello, Luca Calvani dopo l’eliminazione: “Avevo bisogno di tornare a casa”; Dopo il Grande Fratello, Luca Calvani sul set di Beautiful: Torno nella soap ma sarà tutta un'altra storia; Grande Fratello, Luca Calvani torna sui social dopo l'eliminazione: Ho dato tanto nella Casa e non ho rimpianti.

Luca Calvani cucinerà in tv dopo il Grande Fratello: “Nuovo programma in arrivo” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Luca Calvani torna in TV in un programma tutto suo dopo il Grande Fratello - ai fornelli! Riporta tuttosulgossip.it